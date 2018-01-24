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В Пензенскую область доставлено две установки «Пульмоскан»

17:02 | 24.01.2018 | Медицина

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Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Две рентгенфлюорографические установки нового поколения «Пульмоскан» стоимостью около 5 млн. рублей каждая доставлены в городскую поликлинику №6 города Пензы и никольскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенскую область доставлено две установки «Пульмоскан»

Фото: Health.pnzreg.ru

Диагностика, выполняемая на подобных аппаратах, относится к одним из самых точных и информативных. Выполняемые на них рентгенография и флюорография направлены на выявление заболеваний легких, в том числе туберкулеза, пневмонии и рака.

Новые аппараты обладают большой разрешающей способностью и выдают высокоточные рентгеновские снимки при малой дозе облучения пациента.

Устройства достаточно компактны. Благодаря рентгенозащитной кабине в медицинских организациях не потребовалось сложного переоборудования имеющихся площадей.

Кроме того, установки нового образца имеют низкие эксплуатационные затраты, не требуют рентгеновской пленки, химических реактивов и специального помещения для проявки.
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