В Пензенскую область доставлено две установки «Пульмоскан» Медицина

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Две рентгенфлюорографические установки нового поколения «Пульмоскан» стоимостью около 5 млн. рублей каждая доставлены в городскую поликлинику №6 города Пензы и никольскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

Диагностика, выполняемая на подобных аппаратах, относится к одним из самых точных и информативных. Выполняемые на них рентгенография и флюорография направлены на выявление заболеваний легких, в том числе туберкулеза, пневмонии и рака.

Новые аппараты обладают большой разрешающей способностью и выдают высокоточные рентгеновские снимки при малой дозе облучения пациента.

Устройства достаточно компактны. Благодаря рентгенозащитной кабине в медицинских организациях не потребовалось сложного переоборудования имеющихся площадей.

Кроме того, установки нового образца имеют низкие эксплуатационные затраты, не требуют рентгеновской пленки, химических реактивов и специального помещения для проявки.