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В Пензенской области «Ростелеком» перевел на оптику около 50 медорганизаций

15:11 | 25.01.2018 | Медицина

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. «Ростелеком» перевел на оптику 48 медицинских организаций в Пензенской области за 2017 год.

В Пензенской области «Ростелеком» перевел на оптику около 50 медорганизаций

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области

По данным компании, общая протяженность построенных волоконно-оптических линий связи составила 26 км.

В результате проведенных работ высокоскоростной доступ в интернет получили 42 сельские амбулатории, расположенные в 14 районах области, а также шесть поликлиник на территории Пензы.

Созданная сеть связи позволит врачам работать в единой информационной системе здравоохранения и применять цифровые сервисы для оказания медицинской помощи.

Так, в Пензенской области внедрена системы электронной записи к врачу. Пациенты могут сделать это самостоятельно с помощью сайта Пенза-доктор.рф, который интегрирован с региональной медицинской информационной системой. Согласно официальным данным, в 2017 году возможностью онлайн-записи к врачу воспользовались около 450 тыс. жителей.

«Одна из задач развития цифрового здравоохранения — предоставить равные возможности всем медицинским учреждениям. С появлением оптики сельские амбулатории получили современную инфраструктуру связи. Теперь врачам доступны возможности использования телемедицинских технологий и проведения удаленных консилиумов. Также возросла скорость получения информации от коллег из областных многопрофильных и специализированных клиник», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету осуществляется в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Распоряжением правительства РФ «Ростелеком» назначен единым исполнителем проекта.

По предварительным данным, для исполнения поручения президента РФ до конца 2018 года в России необходимо обеспечить доступом в интернет 13 тыс. 890 медорганизаций.
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