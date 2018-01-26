Пензенцев пригласили пройти обследование на наличие меланомы Медицина

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области могут пройти бесплатное обследование на наличие меланомы в отделении дерматологии клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

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В арсенале врачей не так давно появился цифровой дерматоскоп, который позволяет провести диагностику новообразований на коже.

«Данный метод проводится без хирургического вмешательства, не нарушая целостность кожных покровов. Благодаря увеличительной лупе есть возможность рассмотреть более глубокие слои эпидермиса. Врач визуально оценивает происходящие изменения и может выявить новообразования на ранней стадии, когда явных симптомов еще нет», — пояснила заведующая поликлиникой пензенского областного клинического центра СВМП Ольга Николашина.

Она отметила, что процедура является безболезненной и проводится очень быстро.

«Буквально за несколько минут можно узнать о состоянии того или иного участка на коже», — добавила заведующая поликлиникой.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в случае наличия доброкачественного образования удалить его можно будет непосредственно на базе центра, в противном случае пациента направят в онкологический диспансер для уточнения диагноза.