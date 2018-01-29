Завершен ремонт в детской поликлинике Заречного Медицина

Заречный, 29 января 2018. PenzaNews. Ремонт входной группы и фойе детской поликлиники Заречного Пензенской области, выполненный в рамках проектов «Комплексное развитие моногородов» и «Бережливая поликлиника», завершен.

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Ожидается, что юные пациенты и их родители смогут оценить нововведения на текущей неделе.

В обновленной регистратуре будет функционировать два окна — для больных и здоровых детей.

Одновременно в регистратуре будут трудиться четыре человека. Один будет принимать вызовы на дом, второй — предоставлять информацию в столе справок, еще двое — осуществлять первичный и вторичный прием пациентов.

Помимо организационных, произошли и другие изменения. На стенах теперь можно увидеть сюжеты из популярных мультфильмов. Зона приема регистратуры отделена от картотеки цветной перегородкой.