Завершен ремонт в детской поликлинике Заречного

Заречный, 29 января 2018. PenzaNews. Ремонт входной группы и фойе детской поликлиники Заречного Пензенской области, выполненный в рамках проектов «Комплексное развитие моногородов» и «Бережливая поликлиника», завершен.
Ожидается, что юные пациенты и их родители смогут оценить нововведения на текущей неделе.
В обновленной регистратуре будет функционировать два окна — для больных и здоровых детей.
Одновременно в регистратуре будут трудиться четыре человека. Один будет принимать вызовы на дом, второй — предоставлять информацию в столе справок, еще двое — осуществлять первичный и вторичный прием пациентов.
Помимо организационных, произошли и другие изменения. На стенах теперь можно увидеть сюжеты из популярных мультфильмов. Зона приема регистратуры отделена от картотеки цветной перегородкой.
Также переформатирована работа кабинета забора крови. Вместо двух будут принимать три специалиста. Ведется предварительная запись на процедуру, сообщает газета «Заречье сегодня».
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