В Пензе 3 февраля женщин из группы риска обследуют на рак груди Медицина

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Женщины, входящие в группу риска, смогут попасть на прием к маммологу в поликлинике пензенского областного онкологического диспансера в субботу, 3 февраля.

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«Пациентки, имеющие в анамнезе хронические заболевания молочной железы такие, как мастопатия, новообразования молочной железы и прочие, могут предварительно записаться на прием — без направления врача по месту жительства — по телефону: +7 (8412) 41-53-43. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что женщинам из группы риска рекомендуется ежегодно проходить обследование у маммолога, а пациенткам старше 40 лет — раз в год выполнять маммографию.

«Проблема рака молочной железы очень остра. В структуре онкологических заболеваний женщин рак именно данной локализации занимает второе место», — отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в 2017 году в Пензенской области диагноз «Рак молочной железы» был впервые поставлен 602 женщинам.