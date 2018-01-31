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В Пензе 3 февраля женщин из группы риска обследуют на рак груди

17:26 | 31.01.2018 | Медицина

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Женщины, входящие в группу риска, смогут попасть на прием к маммологу в поликлинике пензенского областного онкологического диспансера в субботу, 3 февраля.

В Пензе 3 февраля женщин из группы риска обследуют на рак груди

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пациентки, имеющие в анамнезе хронические заболевания молочной железы такие, как мастопатия, новообразования молочной железы и прочие, могут предварительно записаться на прием — без направления врача по месту жительства — по телефону: +7 (8412) 41-53-43. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что женщинам из группы риска рекомендуется ежегодно проходить обследование у маммолога, а пациенткам старше 40 лет — раз в год выполнять маммографию.

«Проблема рака молочной железы очень остра. В структуре онкологических заболеваний женщин рак именно данной локализации занимает второе место», — отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в 2017 году в Пензенской области диагноз «Рак молочной железы» был впервые поставлен 602 женщинам.
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