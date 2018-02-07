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Жители Пензенской области с марта смогут отслеживать путь скорой помощи

10:51 | 07.02.2018 | Медицина

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области с начала марта смогут при вызове бригады скорой медицинской помощи отследить в режиме онлайн весь путь следования автомобиля с момента начала его движения.

Жители Пензенской области с марта смогут отслеживать путь скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил главный врач пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев, для этого на смартфон, планшет или компьютер нужно скачать бесплатное мобильное приложение, которое пока недоступно для загрузки.

«Безусловно, это удобно. Люди, которые вызывают скорую, находятся зачастую в стрессовой ситуации, и минуты ожидания для них порой кажутся очень длинными. Отслеживание движения скорой на экране смартфона позволит определить маршрут и отследить, какой путь осталось проделать автомобилю», — сказал он.

Главврач областной станции скорой помощи уточнил также, что после установки приложение будет находиться в «спящем» режиме.

«Функция по отслеживанию будет включена автоматически после вызова бригады скорой медицинской помощи», — сказал Владимир Атякшев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, информация о начале работы приложения, его названии и данных для загрузки будет доведена до населения позднее.
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