В Пензе прошла акция «Влюбленный донор» Медицина

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. 43 человека приняли участие в акции «Влюбленный донор», состоявшейся в доме молодежи города Пензы в среду, 14 февраля.

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В их числе — сотрудники учреждения и бойцы студенческих отрядов.

Каждый донор получил на память от службы крови брелок в виде сердца.

«Здоровые молодые доноры, которые сдают кровь регулярно — это основа донорского движения нашего региона, гарантия того, что в нужный момент донорской крови хватит для спасения жизни нуждающегося в переливании. Поэтому одним из ключевых приоритетов учреждений службы крови является обеспечение 100-процентной безопасности процедуры сдачи крови», — отметила главврач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в учреждении, всего выездная бригада по итогам акции заготовила около 20 литров цельной крови.