В Пензе 19 школьных классов и одна группа в детсаду закрыты на карантин Медицина

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. 19 классов в 11 школах Пензы и одна группа в детсаду №31 закрыты на карантин в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 26 февраля.

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По данным ведомства, суммарная заболеваемость РВИ по итогам прошлой недели составила 1 тыс. 487 случаев. Показатель заболеваемости — 285,2 на 100 тыс. населения. Во всех возрастных группах она ниже контрольного уровня.

В целом по региону зарегистрировано 3 тыс. 350 случаев ОРВИ, что составило 246,2 на 100 тыс. населения. Заболеваемость также находится ниже контрольного уровня.

С начала 2017 года в Пензенской области зарегистрировано 44 случая гриппа, в том числе А(H3N2) — 17, А(H1N1) — 10, В — 8.