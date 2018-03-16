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На улучшение материальной базы пензенских медучреждений направят около 1,3 млрд. рублей

16:10 | 16.03.2018 | Медицина

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Денежные средства в размере 1 млрд. 285 млн. рублей будут выделены в 2018 году из бюджета Пензенской области на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений.

На улучшение материальной базы пензенских медучреждений направят около 1,3 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основная часть этой суммы — 1,2 млрд. рублей — предусмотрена на строительство хирургического корпуса в Кузнецке.

Еще 60 млн. рублей будет потрачено на возведение трехэтажной детской поликлиники в Нижнем Ломове.

Оставшиеся 25 млн. рублей будут направлены на капитальный ремонт трехэтажного здания детской поликлиники и дневного стационара в Сердобске.

В 2017 году на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов здравоохранения из регионального бюджета было выделено более 260 млн. рублей.
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