Пензенские врачи обсудят вопросы детского здоровья Медицина

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Педиатры, неврологи, инфекционисты, оториноларингологи, а также пульмонологи, кардиологи, аллергологи и эндокринологи Пензенской области примут участие в конференции «Вопросы детского здоровья», которая состоится в губернаторском доме в среду, 28 марта.

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В ходе нее будет уделено внимание лечению герпесвирусных инфекций, современным аспектам гликемического контроля и терапии сахарного диабета у детей и подростков, диагностике и лечению гельминтозов.

С докладом «Роль соматотропного гормона в терапии детей с задержкой физического развития» выступит руководитель центра диагностики и лечения нарушений роста Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Елена Нагаева.

Как отметила главный внештатный педиатр Пензенской области Ольга Смирнова, подобные конференции традиционно проводятся весной в рамках заседания «Общества педиатров».

«Детские врачи должны постоянно повышать свою профессиональную квалификацию по всем узким направлениям в педиатрии, ведь они занимаются не только здоровыми детьми, но и детьми с острыми и хроническими заболеваниями, а также с отклонениями в состоянии здоровья», — цитирует Ольгу Смирнову пресс-служба регионального Минздрава.