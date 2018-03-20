Заболеваемость гриппом и РВИ в Пензенской области превысила эпидпорог Медицина

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Суммарная заболеваемость населения Пензенской области гриппом и респираторными вирусными инфекциями (РВИ) превысила уровень эпидпорога на 6,6%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что в течение прошлой недели было зарегистрировано более 7 тыс. случаев заболевания РВИ и гриппом, показатель составил 521,5 на 100 тыс. населения.

«Удельный вес заболевших гриппом составляет 2,6%», — отметили в управлении, пояснив, что всего с начала 2018 года зарегистрировано 348 случаев гриппа.

В пресс-службе сообщили также, что в Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 4 тыс. 172 случая, показатель — 800,3 на 100 тыс. населения, что на 16,7% выше контрольного уровня эпидемического порога.

По последним данным, на карантин закрыто 17 классов в 11 школах Пензы.