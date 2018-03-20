Пензенские нейрохирурги внедрили новый метод лечения болезней позвоночника Медицина

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Врачи-нейрохирурги пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко начали практиковать транскутанную лазерную нуклеозную пластику позвоночника, которая является высокотехнологичным методом лечения.

Фото: Health.pnzreg.ru

Если раньше пациенты ложились на операции, которые проводились открытом способом, то этот метод применяется под местной анестезией и не требует наркоза.

«Игла вводится в центр поврежденного межпозвоночного диска. Через нее проводится специальный световод — лазер, по которому подается тепловая энергия. Температура достигает порядка 1000ºС. Происходит превращение пульпозного ядра внутренней части позвоночного диска в пар и фиброзное кольцо, то есть наружная часть диска, которая образует грыжу, [...] втягивается обратно, освобождая нервную структуру», — пояснил врач-нейрохирург нейрохирургического отделения пензенской областной больницы Павел Зиновьев.

Он добавил, что методика позволяет сохранить опорно-двигательную функцию позвоночного столба, снижает риск кровопотери, не дает развиться гнойно-воспалительному процессу и способствует ранней реабилитации пациента.

«Болевой синдром купируется в ближайшие часы после проведения операции. Через два часа после вмешательства пациент возвращается к стабильному состоянию», — отметил врач.

Вся операция длится 10–20 минут, а сама процедура выполняется по две минуты на четырех участках межпозвоночного диска.

Перенесший операцию пациент на шестой день переводится на амбулаторное наблюдение у невролога по месту жительства.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, решение об использовании данной методики лечения принимают врачи на основе комплекса показаний и ряда обследований.

Планируется, что в 2018 году такое лечение получат примерно 50 пациентов.