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Более 90% санитарного транспорта в Пензенской области старше 7 лет

17:42 | 22.03.2018 | Медицина

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Около 92% санитарного транспорта в учреждениях здравоохранения Пензенской области выпущено более 7 лет назад. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

Более 90% санитарного транспорта в Пензенской области старше 7 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Острая потребность в обновлении парка санитарных автомобилей, задействованных для оказания неотложной медицинской помощи, медицинской помощи по участковому принципу, госпитализации пациентов на более высокий уровень, [...] а также автомобилей, используемых для административно-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

Министр пояснил, что всего на балансе числится 452 машины этого типа, 416 из них сошли с конвейера более 7 лет назад.

«У него [этого вида транспорта] имеется очень большой процент износа», — уточнил Владимир Стрючков.
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