Почти в половине пензенских больниц нужно заменить лифты Медицина

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Замена лифтов требуется почти в половине оснащенных ими медицинских учреждений Пензенской области. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

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«Одним из острых вопросов является приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами лифтового оборудования учреждений здравоохранения. Так, из 52 государственных лечебных учреждений в 23 имеется потребность в замене лифтового оборудования в общем количестве 44 лифта на сумму 90 млн. рублей», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

Министр пояснил, что в первую очередь замена планируется в поликлиниках, где наблюдается большой поток пациентов, и в стационарах, где нужно перемещать каталки и коляски.

«Приоритеты, понятно, есть. Это крупные больницы, это онкология, это больница №6, больница №5 и крупные поликлиники», — уточнил Владимир Стрючков.