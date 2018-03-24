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В Пензе студентам объяснили, как хит 1970-х может помочь спасти человеческую жизнь

10:31 | 24.03.2018 | Медицина

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Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Песня «Stayin' Alive» («Оставаться в живых») легендарной британской поп-группы Bee Gees, написанная для культового диско-фильма «Лихорадка субботнего вечера», способна помочь спасти человеческую жизнь. Об этом сообщил специалист пензенского территориального центра медицины катастроф Владимир Долгов.

В Пензе студентам объяснили, как хит 1970-х может помочь спасти человеческую жизнь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ритм этой песни соответствует частоте, с которой должны проводиться нажатия на грудную клетку при непрямом массаже сердца — 103 в минуту. Именно этот темп станет незаменимым для проведения сердечно-легочной реанимации», — пояснил он в ходе мастер-класса, организованного для студентов колледжа информационно-промышленных технологий в минувшую пятницу, 23 марта.

Во время него основной акцент был сделан на проведении сердечно-легочной реанимации человеку, находящемуся без сознания.

Специалисты обратили внимание студентов на то, что в критической ситуации многие не решаются начать непрямой массаж сердца, так как испытывают неуверенность по поводу ритма нажатий. Решить эту проблему помогает популярная в 1970-х годах музыкальная композиция.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, правильно проведенная сердечно-легочная реанимация втрое повышает выживаемость при остановке сердца.
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