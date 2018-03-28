В Пензе отчисленная студентка вернет полученные стипендии и заплатит штраф Медицина

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил требования министерства здравоохранения региона о взыскании со студентки, не завершившей целевое обучение по направлению «Лечебное дело», расходов в размере 17,5 тыс. рублей, связанных с предоставлением ей мер соцподдержки, и штрафа в 35 тыс. рублей.

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«Установлено, что в 2014 году между министерством здравоохранения Пензенской области и девушкой был заключен договор о целевом обучении, согласно которому студентка взяла на себя обязательство освоить образовательную программу по специальности «Лечебное дело», реализуемую в мединституте ПГУ, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и заключить трудовой договор с городской больницей №3», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он добавил, что в свою очередь ведомство должно было ежемесячно выплачивать дополнительную стипендию с 1 по 6 курс в размере 500 рублей и организовать прохождение практики.

«Министерство перечислило студентке 17 тыс. 500 рублей, исполнив свои обязательства по договору о целевом обучении, однако она была отчислена из ПГУ в 2015 году», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что в таких условиях ведомство имеет право на взыскание денежных средств, перечисленных студентке, которая не сможем пополнить коллектив больницы.

«Решение пока не вступило в законную силу», — отметил он.