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В Пензе пенсионеры стали участниками акции «60 + здоровье»

17:50 | 28.03.2018 | Медицина

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Профилактическая акция «60 + здоровье» проведена в пензенском клубе «Ровесники» в среду, 28 марта.

В Пензе пенсионеры стали участниками акции «60 + здоровье»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Более 60 человек пожилого возраста получили консультации специалистов относительно профилактики заболеваний.

Кроме того, им было предложено измерить уровень артериального давления, сахар и холестерин в крови, индекс массы тела, а также степень насыщенности крови кислородом.

В ходе бесед с пенсионерами специалисты уделили особое внимание вопросам питания.

Во время анкетирования удалось выяснить, что половина опрошенных употребляют достаточное количество овощей, фруктов и ягод в сутки, 75% ведут активный образ жизни — посещают бассейны, ходят на лыжах, совершают длительные пешие прогулки и занимаются танцами.

Большинство участников акции контролируют уровень своего артериального давления.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, все опрошенные заявили, что не имеют вредных привычек.
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