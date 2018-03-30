Жители Пензенской области по-прежнему жалуются на качество и доступность медпомощи Медицина

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, в первую очередь сельских поселений, неоднократно обращались в 2017 году к уполномоченному по правам человека в регионе с жалобами на качество и доступность медицинской помощи. Об этом сообщила омбудсмен Елена Рогова.

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«Их жалобы касались отсутствия транспортной доступности медицинских организаций второго звена, нехватки врачей узкой специализации, сроков ожидания скорой медпомощи, материально-технического оснащения учреждений, включая современное медицинское оборудование, качества диагностики заболеваний», — сказала она, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год в ходе 7-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 30 марта.

В качестве примера Елена Рогова привела коллективное обращение жителей одного из сел Земетчинского района, под которым подписались более 200 человек, с жалобами на качество медпомощи и отсутствие морга.

«Такие обращения рассматриваются совместно с территориальным органом обязательного медицинского страхования, министерством здравоохранения Пензенской области и при необходимости — правоохранительными органами. В случаях выявления нарушений медицинские организации и должностные лица привлекаются к ответственности», — пояснила уполномоченный по правам человека.