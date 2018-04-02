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Больше всего простудными заболеваниями продолжают болеть в Пензе и Кузнецке — Минздрав

16:51 | 02.04.2018 | Медицина

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Активная фаза сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом больше всего по региону регистрируется в Пензе и Кузнецке. Об этом сообщает пресс-службе регионального Минздрава.

Больше всего простудными заболеваниями продолжают болеть в Пензе и Кузнецке — Минздрав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, по итогам прошлой недели заболеваемость ОРВИ в целом по области оказалась выше контрольного уровня эпидпорога на 24,4%.

При этом сезон 2018 года характеризуется некоторыми особенностями.

«Во-первых, ОРВИ пришли к нам достаточно поздно — в третьей декаде февраля. Во-вторых, наблюдается активная социркуляция вируса гриппа В с прочими возбудителями гриппа», — пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Кроме того, по ее словам, в этом году больше всего болеют взрослые.

«Заболеваемость среди детей в этом году регистрируется намного ниже. Это связано с хорошей работой, проведенной в августе–октябре по вакцинации от гриппа и ОРВИ, а также с вакцинацией детей против пневмококковой инфекции, которую мы проводим в рамках национального календаря профилактических прививок, начиная с 2014 года. Вкупе эти прививки сегодня дают нам результат по меньшему числу заболевших простудными заболеваниями детей», — сказала она.
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