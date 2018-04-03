Делегация из Пензы изучит в Набережных Челнах опыт работы приемных отделений больниц Медицина

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с министром здравоохранения региона Владимиром Стрючковым посетит Набережные Челны на следующей неделе.

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Планируется, что в ходе двухдневного визита специалисты изучат опыт строительства и организации работы приемно-диагностических отделений медицинских организаций.

По словам Владимира Стрючкова, эта поездка организована в преддверии ремонта приемного отделения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, который запланирован на 2018 год.

«Речь идет о его расширении, перепланировке, оснащении дополнительным входом, чтобы разделить потоки экстренных и плановых больных, поэтому я надеюсь, что опыт, полученный в рамках поездки в Татарстан, позволит нам усовершенствовать работу приемного отделения и принимать пациентов в более комфортных условиях», — цитирует министра пресс-служба регионального Минздрава.