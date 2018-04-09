В Пензенской области заболеваемость гриппом и РВИ остается выше эпидпорога Медицина

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Заболеваемость гриппом и респираторными вирусными инфекциями (РВИ) остается в Пензенской области выше эпидемического порога на 14,5%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Вместе с тем в ведомстве отметили, что отмечается тенденция к снижению интенсивности эпидпроцесса.

«На прошлой неделе в Пензенской области было зарегистрировано 4 тыс. 709 случаев РВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 346,1 на 100 тыс. населения», — уточнили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что в Пензе заболеваемость РВИ стала на 16,3% ниже контрольного уровня эпидпорога.

В ведомстве уточнили также, что с начала 2018 года в области зарегистрирован 551 случай гриппа.