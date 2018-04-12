Опыт Татарстана используют при реорганизации приемного отделения в пензенской облбольнице Медицина

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Опыт больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где оказывается помощь пациентам при жизнеугрожающих состояниях, будет учтен при реорганизации приемного отделения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, запланированной на 2018 год.

Фото: Health.pnzreg.ru

С работой коллег ознакомилась пензенская делегация во главе с главой регионального Минздрава Владимиром Стрючковым, который ранее уже был наслышан о применении европейского подхода в организации оказания медпомощи в Набережных Челнах.

Сначала гости ознакомились с принципами работы больницы скорой помощи, ее структурой и основными направлениями деятельности.

Им продемонстрировали современное решение в деятельности приемно-диагностического отделения учреждения, где внедрена идентификация пациентов по цветам браслетов в зависимости от тяжести их состояния, а также распределение потоков на экстренный, плановый и амбулаторный.

Далее в ходе осмотра заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой помощи Набережных Челнов Резида Каримова представила гостям клинико-диагностическую лабораторию, которая является одной из крупнейших в Татарстане, отделение функциональной диагностики, травмпункт, где реализуется проект «Дружелюбный травмпункт», а также отделение нейрореанимации.

Подводя итоги визита, Владимир Стрючков назвал больницу великолепной.

«Здесь заведены самые современные, соответствующие европейскому уровню стандарты и технологии. Трудится высокопрофессиональный, уверенный в себе, амбициозный коллектив, который реализует новейшие управленческие подходы и решения по принципу пациентоориентированности», — прокомментировал он.

Владимир Стрючков отметил, что после осмотра учреждения поставлены задачи на будущее, в частности, применить полученный опыт при возведении хирургического корпуса в Кузнецке, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.