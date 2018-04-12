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В Пензе в 2018 году будет открыт гериатрический центр

16:29 | 12.04.2018 | Медицина

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Гериатрический центр будет открыт в Пензе во втором полугодии 2018 года на базе областного госпиталя для ветеранов войн, где в данный момент функционирует отделении гериатрии на 60 коек. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального Минздрава Наталья Тюгаева.

В Пензе в 2018 году будет открыт гериатрический центр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для оказания медицинской помощи пожилому населению в Пензе работают паллиативные бригады, открыто гериатрическое отделение в госпитале. Койки паллиативной и сестринской помощи есть в каждом муниципальном образовании в районах. Первичное звено медицинских работников практически полностью обучено работе с пожилым населением», — отметила она, выступая в ходе лектория в рамках Всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона в киноконцертном зале «Октябрь» в Пензе в четверг, 12 апреля.

В свою очередь главный внештатный невролог министерства здравоохранения региона Алексей Буланов рассказал собравшимся о симптомах заболевания, на которые следует обратить внимание.

«К настоящему времени в России болезнь Паркинсона диагностирована приблизительно у 210 тыс. человек. Множество пациентов не находятся на учете специалистов ввиду того, что не подозревают о наличии у них данного заболевания. Важно научиться различать симптомы, чтобы вовремя направить к врачу своего близкого человека, родственника, друга», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в 2018 году запланирован визит в Пензу специалистов в области лечения болезни Паркинсона из Москвы, которые поделятся опытом с коллегами, а также организуют просветительское мероприятие для пациентов.

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