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В Пензе ушла из жизни завотделом клинического центра крови Надежда Новосельцева

13:29 | 16.04.2018 | Медицина

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Заведующая отделом контроля качества пензенского областного клинического центра крови Надежда Новосельцева скончалась на 68-м году жизни в минувшее воскресенье, 15 апреля.

В Пензе ушла из жизни завотделом клинического центра крови Надежда Новосельцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, церемония прощания с покойной состоится в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко во вторник, 17 апреля, в 11.00.

Новосельцева Надежда Алексеевна родилась в рабочем поселке Пачелма Пензенской области 1 ноября 1950 года.

С отличием окончила курсы медицинских сестер при нижнеломовской центральной районной больнице, после чего начала свой трудовой путь в здравоохранении.

Проработала в пензенской областной станции переливания крови 46 лет — сначала медсестрой, а после окончания института — врачом клинической лабораторной диагностики. Затем руководила лабораторией группы производства иммуногематологических стандартов.

С января 2015 года по январь 2018 года возглавляла отдел контроля качества пензенского областного клинического центра крови.

Почетный донор СССР, отличник здравоохранения.

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