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Пензенская область получит 15 млн. рублей на информатизацию медицины

18:33 | 16.04.2018 | Медицина

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. 15 млн. рублей будет выделено Пензенской области из резервного фонда правительства РФ в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных систем в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Пензенская область получит 15 млн. рублей на информатизацию медицины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение средств в размере 2 млрд. рублей между 75 регионами утверждено распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ был одобрен на заседании правительства России, состоявшемся 5 апреля.

Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии с приоритетным проектом «Электронное здравоохранение» медучреждения должны обеспечить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Это позволит обеспечить работу личного кабинета пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг.

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