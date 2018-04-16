Пензенская область получит 15 млн. рублей на информатизацию медицины Медицина

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. 15 млн. рублей будет выделено Пензенской области из резервного фонда правительства РФ в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных систем в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

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Распределение средств в размере 2 млрд. рублей между 75 регионами утверждено распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ был одобрен на заседании правительства России, состоявшемся 5 апреля.

Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии с приоритетным проектом «Электронное здравоохранение» медучреждения должны обеспечить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Это позволит обеспечить работу личного кабинета пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг.