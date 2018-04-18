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В Пензе завершен ремонт больницы №4

13:37 | 18.04.2018 | Медицина

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Поэтапный ремонт в отделениях клинической больницы №4 города Пензы завершен. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Андрей Водопьянов.

В Пензе завершен ремонт больницы №4. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В общей сложности мы отремонтировали более 8 тыс. кв. метров [помещений]. […] Ремонт длился на протяжении 2017–2018 годов. Всего было затрачено порядка 30 млн. рублей, из которых свыше 5 млн. рублей были выделены из резервного фонда президента Российской Федерации», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в больнице №4 заменены все коммуникации, налажена система пожаротушения, установлены новые двери, окна, сантехника, произведена косметическая отделка помещений в приемно-диагностическом отделении.

Помимо этого, отремонтировано здание пищеблока.

Закончен ремонт первого этажа стационара, где находятся кабинеты для клинико-диагностических исследований, УЗИ, физиотерапии и рентгена.

Работы проведены также в отделениях эндокринологии, пульмонологии и терапии на третьем и четвертом этажах.

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