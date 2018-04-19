EN
11:44:17 Четверг, 19 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе губернатор предложил проверять знания врачей через год после окончания вуза

08:39 | 19.04.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил проверять знания выпускников медицинских вузов спустя год после их трудоустройства с целью коррекции образовательных программ.

В Пензе губернатор предложил проверять знания врачей через год после окончания вуза. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава региона привел в пример историю из личного опыта: в военном училище, где он служил, через год после выпуска запрашивали информацию обо всех курсантах по месту службы, что стимулировало их показывать более высокие результаты, чтобы не подвести своих преподавателей.

«Главврачи каждый год должны анализировать ситуацию [...] для того, чтобы у министра здравоохранения [Пензенской области Владимира Стрючкова] был повод к разговору с мединститутом. [...] У нас должна быть конкретная информация, мы должны с ней работать», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи с главными врачами учреждений здравоохранения, состоявшейся в поликлинике №7 утром в четверг, 19 апреля.

Губернатор отметил, что проконтролировать качество подготовки медицинских специалистов в Пензенской области будет проще, чем военных по всему СССР.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе состоялся финал конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов «Пензаэнерго» стало лидером рейтинга филиалов «МРСК Волги» по борьбе с потерями
Мошенник выманил деньги у жительницы Пензы, продававшей щенков Представители ПГУАС разработали концепцию развития парка в Заречном
Пензенская область присоединится к Европейской неделе иммунизации Штраф заплатит жительница Пензенской области, ударившая бывшую свекровь
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама