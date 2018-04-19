В Пензе губернатор предложил проверять знания врачей через год после окончания вуза Медицина

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил проверять знания выпускников медицинских вузов спустя год после их трудоустройства с целью коррекции образовательных программ.

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Глава региона привел в пример историю из личного опыта: в военном училище, где он служил, через год после выпуска запрашивали информацию обо всех курсантах по месту службы, что стимулировало их показывать более высокие результаты, чтобы не подвести своих преподавателей.

«Главврачи каждый год должны анализировать ситуацию [...] для того, чтобы у министра здравоохранения [Пензенской области Владимира Стрючкова] был повод к разговору с мединститутом. [...] У нас должна быть конкретная информация, мы должны с ней работать», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи с главными врачами учреждений здравоохранения, состоявшейся в поликлинике №7 утром в четверг, 19 апреля.

Губернатор отметил, что проконтролировать качество подготовки медицинских специалистов в Пензенской области будет проще, чем военных по всему СССР.