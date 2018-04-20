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В Пензе пройдет конференция «Практическая гастроэнтерология сегодня»

12:29 | 20.04.2018 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Конференция «Практическая гастроэнтерология сегодня» пройдет в Пензе в четверг, 26 апреля.

В Пензе пройдет конференция «Практическая гастроэнтерология сегодня»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие будет организовано в рамках выездной сессии национальной школы гастроэнтерологии, гепатологии, действующей под эгидой Российской гастроэнтерологической ассоциации.

Свои новейшие разработки представят эксперты из Саратова, Саранска, Ульяновска, Казани, Нижнего Новгорода и Москвы.

Они поделятся с коллегами знаниями в области оказания медицинской помощи пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, язвенной болезни и болезней печени различной этиологии.

Участниками мероприятия станут практикующие терапевты, гастроэнтерологи, эндоскописты, патологи, педиатры, хирурги, инфекционисты и врачи других специальностей, а также студенты и преподаватели, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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