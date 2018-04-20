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В здании медколледжа в Кузнецке разместят поликлинику, женскую консультацию и стоматологию

15:21 | 20.04.2018 | Медицина

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Кузнецк, 20 апреля 2018. PenzaNews. Корпус медицинского колледжа в западном микрорайоне Кузнецка будет передан под размещение филиалов детской и стоматологической поликлиник, а также женской консультации. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Иван Малкин.

В здании медколледжа в Кузнецке разместят поликлинику, женскую консультацию и стоматологию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что это предложение одобрено министерством здравоохранения Пензенской области, идет подготовка проектно-сметной документации по реконструкции здания.

«Это будет большим благом — разгрузить потоки в действующих медицинских учреждениях и создать комфортные условия для пациентов», — сказал вице-мэр.

Иван Малкин пояснил, что для студентов медицинского колледжа часть кабинетов решено оборудовать в старом хирургическом корпусе межрайонной городской больницы после того, как завершится строительство нового, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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