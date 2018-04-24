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В Пензе специалисты научат школьников оказывать первую помощь

10:26 | 24.04.2018 | Медицина

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники областной станции скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф проведут мастер-классы для учащихся четырех школ Пензы.

В Пензе специалисты научат школьников оказывать первую помощь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Специалисты экстренных служб обучат их навыкам оказания первой помощи при травмах, ожогах, кровотечениях и других состояниях, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни.

Первый мастер-класс пройдет во вторник, 24 апреля, в школе №47, а затем занятия проведут для учеников школ №№66, 46 и 61.

Главный врач пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев пояснил, что занятия организованы в преддверии летних каникул, которые являются периодом повышенной травмоопасности.

«Опыт проведения подобных показательных мероприятий уже имеется, когда в рамках выездных акций по загородным оздоровительным лагерям площадки по оказанию первой помощи были самыми востребованными», — цитирует главврача пресс-служба регионального Минздрава.

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