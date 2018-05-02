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Детскую поликлинику в эко-квартале «Запрудный» откроют на первом этаже жилого дома

18:59 | 02.05.2018 | Медицина

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев посетил возведенный МУП «Пензгорстройзаказчик» многоквартирный дом в эко-квартале «Запрудный» на улице Ладожской в Пензе, на первом этаже которого планируется разместить детскую поликлинику.

Детскую поликлинику в эко-квартале «Запрудный» откроют на первом этаже жилого дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, помещение, где уже возведена часть перегородок, будет доработано с учетом проекта «Бережливая поликлиника» и приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что при необходимости для проработки логистики учреждения можно пригласить специалистов из Москвы.

«Под ключ в этом году мы должны ее сдать», — поставил губернатор задачу перед генеральным директором МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадимом Боринштейном.

Руководитель муниципального предприятия заверил, что это реальные сроки.

Отвечая на вопрос главы региона о том, в какую сумму помещение поликлиники обойдется городу, Вадим Боринштейн сообщил, что планируется уложиться в 60 тыс. рублей за 1 кв. метр.

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