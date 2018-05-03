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Пензенский Минздрав и Сеченовский университет договорились о сотрудничестве

16:44 | 03.05.2018 | Медицина

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Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Договор о сотрудничестве заключен между министерством здравоохранения Пензенской области и Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Пензенский Минздрав и Сеченовский университет договорились о сотрудничестве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что, согласно достигнутым договоренностям, пензенские медицинские работники будут проходить обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки.

Кроме того, договор предполагает целевое обучение пензенцев по основным профессиональным образовательным программам вуза.

Помимо этого, специалисты учреждения будут принимать участие в оказании жителям области специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи в рамках территориальной программы госгарантий.

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