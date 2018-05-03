Представители федеральных министерств посетят форум «InnoMed» в Пензе Медицина

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Представители федеральных министерств и ведомств подтвердили свое участие в V межрегиональном форуме производителей медицинских изделий «InnoMed-2018», который пройдет в Пензе 7 и 8 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, в их числе — замглавы Минпромторга РФ Сергей Цыб, заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Константин Бинько и заместитель директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобразования Елена Колесникова.

Помимо этого, ожидаются представители Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники, Ассоциации российских фармацевтических производителей, фонда «Сколково» и другие заинтересованные лица.

Тема форума в 2018 году — локализация производства медицинских изделий в Российской Федерации. Особое внимание будет уделено травматологии и ортопедии как наиболее динамично развивающимся областям современной медицины.

Пленарное заседание планируется посвятить обсуждению вопросов развития фармацевтической и медицинской промышленности, локализации производства медизделий на территории России и их применения в отечественной системе здравоохранения.