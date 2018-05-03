EN
21:09:30 Четверг, 3 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представители федеральных министерств посетят форум «InnoMed» в Пензе

17:18 | 03.05.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Представители федеральных министерств и ведомств подтвердили свое участие в V межрегиональном форуме производителей медицинских изделий «InnoMed-2018», который пройдет в Пензе 7 и 8 июня.

Представители федеральных министерств посетят форум «InnoMed» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, в их числе — замглавы Минпромторга РФ Сергей Цыб, заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Константин Бинько и заместитель директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобразования Елена Колесникова.

Помимо этого, ожидаются представители Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники, Ассоциации российских фармацевтических производителей, фонда «Сколково» и другие заинтересованные лица.

Тема форума в 2018 году — локализация производства медицинских изделий в Российской Федерации. Особое внимание будет уделено травматологии и ортопедии как наиболее динамично развивающимся областям современной медицины.

Пленарное заседание планируется посвятить обсуждению вопросов развития фармацевтической и медицинской промышленности, локализации производства медизделий на территории России и их применения в отечественной системе здравоохранения.

Загрузка...
Читайте также
Численность населения Пензенской области продолжает снижаться Жительница Пензы перевела мошенникам деньги ради получения кредита
В девятиэтажном доме на ГПЗ из-за пожара эвакуировали 10 человек Около парка в Заре обустроили противопожарную полосу шириной менее метра
Пензенский Минздрав и Сеченовский университет договорились о сотрудничестве Андрей Смирнов в пятый раз стал лучшим в регионе приставом, осуществляющим розыск
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама