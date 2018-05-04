В Пензенской области впервые за несколько лет зарегистрированы случаи заболевания корью Медицина

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Три случая заболевания корью зафиксировано в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом сообщила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального Минздрава Галина Рожкова.

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«Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое может иметь очень негативные последствия для заболевшего вплоть до летального исхода. На протяжении нескольких лет данная инфекция не регистрировалась в регионе совсем. Высокая эффективность вакцинации против кори помогла свести заболеваемость к минимуму», — пояснила она.

Галина Рожкова уточнила, что все три случая являются завозными.

«Среди заболевших один взрослый — медицинский работник, двое других — дети. Поэтому мы начали иммунизацию среди контактирующих лиц, а также ввели карантин в нескольких медицинских организациях в целях недопущения распространения инфекции», — добавила начальник начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области.

По ее мнению, вызывает опасение то, что родители одного из заболевших детей в свое время отказались делать прививку по достижении срока иммунизации.

«Прививку от кори делать необходимо. Вакцинация делается ребенку, которому исполнился 1 год с последующей ревакцинацией в 6 лет. Решение принимает педиатр исходя из клинической картины состояния здоровья ребенка. Возможна отсрочка иммунизации, но по показаниям», — цитирует Галину Рожкову пресс-служба мэрии.