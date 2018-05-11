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В Пензе объявлены итоги конкурса медсестринских династий

16:20 | 11.05.2018 | Медицина

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Итоги конкурса медсестринских династий объявлены в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику, которое состоялось в гостинице «Ласточка» в Пензе в пятницу, 11 мая.

В Пензе объявлены итоги конкурса медсестринских династий

Фото: Health.pnzreg.ru

Участники представили историю профессионального пути своих семей и поделились планами на будущее.

В итоге в номинации «За преемственность поколений» одержала победу семья Стреленых, работающих в наровчатской районной и нижнеломовской межрайонной больницах. Общий стаж их работы составляет 57 лет.

Звания «Семья — хранитель традиций» удостоена династия Александровых из кузнецкой межрайонной больницы. Члены этой семьи проработали в общей сложности 125 лет.

В номинации «Из века в век» победила семья Фидулиных из сердобской МРБ имени А.И. Настина с общим стажем 84 года.

Самой оригинальной признана семья Савочкиных из городской поликлиники, стаж их работы составил 57 лет.

В номинации «Самая позитивная династия» одержали победу Васюхины из областной туберкулезной больницы с общим стажем 57 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на территории области насчитывается 75 медсестринских династий, самая большая из них — династия Володиных, члены которой трудятся в больнице имени Н.Н. Бурденко, общий стаж их работы составляет 159 лет.

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