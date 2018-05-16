Рязанские выпускники заинтересовались работой в пензенских больницах Медицина

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. 20 выпускников Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова заинтересовались возможностями трудоустройства в Пензенской области в ходе ярмарки вакансий, состоявшейся в вузе в среду, 16 мая. Об этом сообщила начальник отдела медобразования и кадровой политики регионального Минздрава Наталия Давыдова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До выпускников была доведена информации о вакансиях в Пензенской области и мерах социальной поддержки», — сказала она.

По данным министерства здравоохранения Пензенской области, для участия в мероприятии в Рязань, помимо представителя ведомства, также выехали главврачи каменской, нижнеломовской, земетчинской больниц и детской поликлиники Пензы.