Рязанские выпускники заинтересовались работой в пензенских больницах
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Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. 20 выпускников Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова заинтересовались возможностями трудоустройства в Пензенской области в ходе ярмарки вакансий, состоявшейся в вузе в среду, 16 мая. Об этом сообщила начальник отдела медобразования и кадровой политики регионального Минздрава Наталия Давыдова
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«До выпускников была доведена информации о вакансиях в Пензенской области и мерах социальной поддержки», — сказала она.
По данным министерства здравоохранения Пензенской области, для участия в мероприятии в Рязань, помимо представителя ведомства, также выехали главврачи каменской, нижнеломовской, земетчинской больниц и детской поликлиники Пензы.