В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы Медицина

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Социальная поддержка в виде продуктовых наборов будет оказываться пациентам, находящимся на амбулаторном лечении в пензенской областной туберкулезной больнице.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В продуктовый набор входят мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, макаронные изделия и крупы», — сообщила заведующая поликлиникой больницы, главный внештатный фтизиатр Минздрава Пензенской области Елена Соколова.

Она уточнила, что ежемесячно такую поддержку будут получать более 200 пациентов.

Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, выдача продуктовых наборов будет осуществляться непосредственно в областной туберкулезной больнице в течение всего 2018 года, а в будущем такую практику планируется продолжить.

Рассчитывать на поддержку могут и пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении у районных фтизиатров. Получать продуктовые наборы для них в областной больнице должны по доверенности сотрудники участковых больниц.