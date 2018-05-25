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В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы

13:53 | 25.05.2018 | Медицина

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Социальная поддержка в виде продуктовых наборов будет оказываться пациентам, находящимся на амбулаторном лечении в пензенской областной туберкулезной больнице.

В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В продуктовый набор входят мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, макаронные изделия и крупы», — сообщила заведующая поликлиникой больницы, главный внештатный фтизиатр Минздрава Пензенской области Елена Соколова.

Она уточнила, что ежемесячно такую поддержку будут получать более 200 пациентов.

Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, выдача продуктовых наборов будет осуществляться непосредственно в областной туберкулезной больнице в течение всего 2018 года, а в будущем такую практику планируется продолжить.

Рассчитывать на поддержку могут и пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении у районных фтизиатров. Получать продуктовые наборы для них в областной больнице должны по доверенности сотрудники участковых больниц.

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