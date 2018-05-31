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Пензенцы проверили здоровье в рамках акции «Спасибо, что не курите»

15:46 | 31.05.2018 | Медицина

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Все желающие получили возможность проверить свое здоровье в рамках акции «Спасибо, что не курите», которая состоялась на Фонтанной площади в Пензе во Всемирный день без табака, 31 мая.

Пензенцы проверили здоровье в рамках акции «Спасибо, что не курите»

Фото: Health.pnzreg.ru

В «палатках здоровья» им было предложено измерить артериальное давление, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Также можно было проконсультироваться у терапевта и психотерапевта.

Помимо этого, прохожим раздавали информационные буклеты.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, по итогам диспансеризации за 2017 год в Пензенской области курильщики составили 22,9% от взрослого населения. В I квартале 2018 года этот показатель снизился до 18,9%.

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