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Проекты из Германии и России будут представлены на выставке в рамках форума «InnoМed»

14:15 | 05.06.2018 | Медицина

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Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Предприятия Германии и России представят свою продукцию на выставке проектов в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, которая будет организована в рамках V всероссийского форума «InnoMed-2018» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба областного Минпрома.

Проекты из Германии и России будут представлены на выставке в рамках форума «InnoМed»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что, в частности, посетители смогут познакомиться с разработками предприятий из Москвы, Санкт Петербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Нижегородской, Тамбовской областей и Татарстана.

«От Пензенской области на выставке будут представлены более 30 инновационных проектов в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения», — сказали в министерстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», V межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2018» пройдет в Пензе 7 и 8 июня.

На этот раз мероприятие посвящено локализации производства медицинских изделий в Российской Федерации. Особое внимание будет уделено травматологии и ортопедии как наиболее динамично развивающимся областям современной медицины.

Пленарное заседание планируется посвятить обсуждению вопросов развития фармацевтической и медицинской промышленности, локализации производства медизделий на территории России и их применения в отечественной системе здравоохранения.

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