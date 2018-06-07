В Пензе начал работу двухдневный форум «InnoMed-2018» Медицина

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Пятый всероссийский форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2018» начал свою работу на базе технопарка «Рамеев» в Пензе в четверг, 7 июня.

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Как отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, особенностью мероприятия в этом году стало открытие в его рамках предприятия по производству медизделий для травматологии и ортопедии.

Глава региона обратил внимание на то, что данное направление активно развивается в Пензенской области — во многом благодаря «Биомеду», который включен в реестр промышленных кластеров Минпромторга России.

«Это дает нам возможность с оптимизмом смотреть в будущее, заниматься новыми, современными, высокотехнологичными разработками и, конечно, производить […] медицинские изделия, которые сегодня востребованы не только в Российской Федерации, но и во многих западных странах», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин сообщил, что с интересом ждет продуктивного общения с представителями отрасли в рамках деловой программы.

«Вы знаете, перед нами стоит непростая задача — увеличить многократно экспорт несырьевой продукции. […] Мы в настоящее время продумываем, каким образом можно помочь нашим компаниям закрепиться на этих рынках», — отметил он.

В рамках открытия форума состоялась церемония подписания соглашений.

Одно из них — о сотрудничестве в целях создания благоприятных условий для развития медицинской промышленности — подписали председатель совета директоров специализированной организации промышленного кластера Пензенской области «БиоМед» «Ресурсный центр поддержки кластерных инициатив» Михаил Ляшков и гендиректор Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования Александр Смирнов.

Затем глава ООО «ТитанМед» Андрей Жупиков подписал четыре протокола о намерениях с одним иностранным и тремя российскими партнерами.

Организаторами V всероссийского форума «InnoMed» выступили Минпромторг России, правительство Пензенской области, Минпром региона, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности (Росмедпром), Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК), АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и инженерно-производственный кластер «БиоМед».

Программа мероприятия рассчитана на два дня — 7 и 8 июня.

В рамках форума организована выставка, на которой представлены инновационные разработки отечественной медицинской промышленности, а также зарубежных компаний. От Пензенской области заявлено более 30 проектов.

Деловая программа включает в себя рассмотрение ряда актуальных вопросов отрасли, включая тему подготовки кадров, регистрации медицинских изделий и их экспорта.

Одним из ключевых мероприятий форума стала двухдневная международная научно-практическая конференция «Innomed-Ortho» на тему «Новые технологии в травматологии и ортопедии: от научной идеи к производству в России».

Также предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы и экскурсии по предприятиям.