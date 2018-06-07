На форуме «InnoMed» в Пензе обсудили развитие медицинской промышленности Медицина

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Пленарное заседание на тему: «Развитие медицинской промышленности в Российской Федерации» состоялось в рамках V форума производителей медизделий «InnoMed-2018» в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе в четверг, 7 июня.

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Открывая заседание, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов выразил уверенность, что форум будет способствовать реализации общенациональных задач и выступит площадкой для взаимодействия компаний-производителей.

Он также отметил, что «Рамеев» неслучайно стал традиционным местом проведения форума.

«В технопарке разместилось уникальное сообщество компаний, обеспечивающих полный цикл от разработки и изготовления опытных образцов и испытания на животных до серийного производства высокотехнологичных медицинских изделий», — сказал он.

В свою очередь директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин сообщил, что у министерства есть планы по созданию отдельного документа, регламентирующего импортозамещение комплектующих высокотехнологичных медизделий.

«Мы должны ориентироваться прежде всего на критические компетенции и технологии, которые необходимо развивать в Российской Федерации. Я не думаю, что их будет больше 10», — уточнил он, говоря о направлениях развития отрасли.

Алексей Алехин отметил, что в современной медицине наблюдаются тенденции не только к лечению заболеваний, но и к их предупреждению или выявлению на ранних стадиях, в связи с чем большое значение имеют скрининги.

После его выступления директор московского НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, модератор заседания Давид Мелик-Гусейнов спросил, что нужно сделать для повышения конкурентоспособности российских производителей.

Алексей Алехин ответил, что необходимо ориентироваться на международные стандарты, которые обеспечат выравнивание условий с другими предприятиями.

«[Нужно] встраивание в систему глобальных цепочек поставки международных компаний, что немаловажно», — сказал он.

После пленарного заседания участники форума перешли к докладам, объединенным тремя темами — «Экспорт и локализация производства медицинских изделий», «Изменения в нормативно-правовом регулировании рынка медицинской техники» и «Системы здравоохранения и медицинской промышленности».

Организаторами V всероссийского форума «InnoMed» выступили Минпромторг России, правительство Пензенской области, Минпром региона, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности (Росмедпром), Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК), АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и инженерно-производственный кластер «БиоМед».

Программа мероприятия рассчитана на два дня — 7 и 8 июня.

В рамках форума организована выставка, на которой представлены инновационные разработки отечественной медицинской промышленности, а также зарубежных компаний. От Пензенской области заявлено более 30 проектов.

Одним из ключевых мероприятий форума стала двухдневная международная научно-практическая конференция «Innomed-Ortho» на тему «Новые технологии в травматологии и ортопедии: от научной идеи к производству в России».

Также предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы и экскурсии по предприятиям.