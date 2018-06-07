EN
22:17:11 Четверг, 7 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыт учебный биомедицинский центр

18:15 | 07.06.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Открытие учебного биомедицинского центра состоялось на базе технопарка «Рамеев» в Пензе в рамках V всероссийского форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2018» в четверг, 7 июня.

В Пензе открыт учебный биомедицинский центр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представителям самарского кардиодиспансера была продемонстрирована операция по установке клапана на сердце свиньи.

Комментируя открытие, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что технология проведения операций на работающем сердце особенно значима для лечения пожилых людей.

«Очень важно, чтобы сегодня технологии шли дальше, и клапан устанавливался на работающем сердце», — сказал он.

Также в рамках форума состоялось открытие производственной линии медицинских изделий для травматологии и ортопедии.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области разыскивают 14-летнюю девушку, ушедшую из дома две недели назад В Пензе заключенные обыграли сотрудников колонии в матче в преддверии ЧМ по футболу
На форуме «InnoMed» в Пензе обсудили развитие медицинской промышленности Областные соревнования по автомодельному спорту состоятся 8 июня
В Пензе наградили лучших социальных работников Мэр Пензы дал подчиненным ряд поручений в преддверии Дня города
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама