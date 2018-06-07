В Пензе открыт учебный биомедицинский центр Медицина

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Открытие учебного биомедицинского центра состоялось на базе технопарка «Рамеев» в Пензе в рамках V всероссийского форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2018» в четверг, 7 июня.

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Представителям самарского кардиодиспансера была продемонстрирована операция по установке клапана на сердце свиньи.

Комментируя открытие, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что технология проведения операций на работающем сердце особенно значима для лечения пожилых людей.

«Очень важно, чтобы сегодня технологии шли дальше, и клапан устанавливался на работающем сердце», — сказал он.

Также в рамках форума состоялось открытие производственной линии медицинских изделий для травматологии и ортопедии.