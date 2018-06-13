«Первый канал» снял сюжет о пензенских хирургах, номинированных на премию «Призвание» Медицина

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Журналисты «Первого канала» сняли сюжет о хирургах федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Пензы, номинированных на медицинскую премию «Призвание» за высочайший профессионализм и преданное служение своему делу.

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В нем отмечается, что медики 1,5 года назад спасли жизнь трехмесячной девочке, которая тогда простудилась, начала задыхаться и была госпитализирована в кардиоцентр с подозрением на проблемы с сердцем.

«Первый диагноз уже звучал как приговор: комбинированный порок сердца. Сосуды, которые обычно у человека отходят от левого и правого желудочков, у Ксюши соединялись в одном, а сами желудочки не имели перегородки. Венозная и артериальная, то есть кровь с кислородом и без, смешивались. […] Следом врачи обнаруживают еще две аномалии. Легочные артерии словно опутывают трахею, сдавливают ее. Сама трахея сужена, ее кольца срослись, то есть девочка могла в любой момент совсем перестать дышать», — пояснил корреспондент Сергей Пономарев.

Он уточнил, что, по словам медиков, браться за такие тяжелые случаи рискованно из-за серьезной нагрузки на детский организм.

Принятие решения прокомментировал директор пензенского центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

«Ко мне подошел оперирующий хирург немного расстроенный: у нас катастрофа, ребенок не может выдохнуть. Что оставалось делать? Сказал: «Бери ребенка. Если ты не возьмешься, я возьмусь», — отметил он.

Сергей Пономарев сообщил, что девочке поэтапно за три месяца провели три операции, сделав пластику перегородки между желудочками, перешив сосуды и расширив просвет трахеи.

Корреспондент уточнил, что после заключительного вмешательства сбылись самые смелые прогнозы врачей.

«Ксюша быстро пошла на поправку. Уже через пару недель ее выписали. Теперь Ксюша с мамой приезжает в кардиоцентр на обследования. За 1,5 года наблюдений никаких отклонений от нормы. Самое удивительное, что после трех сложнейших операций врачи не ограничивают Ксюшу ни в чем. Хочешь бегать — бегай, хочешь прыгать — прыгай. В общем, развивается и растет как обычный нормальный ребенок», — добавил Сергей Пономарев.

Церемония вручения премии «Призвание» будет транслироваться на «Первом канале» в 15.40 в предстоящее воскресенье, 17 июня.