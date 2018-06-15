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В Пензе в преддверии профессионального праздника наградили медработников

17:30 | 15.06.2018 | Медицина

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Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Тожественное мероприятие, посвященное празднованию дня медицинского работника, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 15 июня.

В Пензе в преддверии профессионального праздника наградили медработников

Фото: Health.pnzreg.ru

Собравшихся поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Ваша профессия самая необходимая и благородная. Это мы понимаем, когда в больницы и поликлиники поступаем мы сами, наши родные и близкие. Некоторых пациентов вы, как говорят в народе, возвращаете с того света к нормальной жизни. Вы спасаете жизнь и здоровье людей, возвращаете радость и желание трудиться», — сказал он.

Глава региона уточнил, что профессия врача вновь cтала востребованной и престижной.

«В 2017 году ряды работников здравоохранения Пензенской области пополнились рекордным числом молодых специалистов. В государственный сектор здравоохранения трудоустроен 331 врач-специалист, из них 79 человек начали работать в первичном звене», — добавил Иван Белозерцев.

В ходе мероприятия награды регионального и федерального уровня вручены 50 врачам, медсестрам и фельдшерам, отмечены 13 коллективов учреждений здравоохранения.

Медики награждены знаком «Отличник здравоохранения», благодарностями министра здравоохранения России, губернатора, благодарностями Законодательного собрания региона и почетными грамотами министра здравоохранения Пензенской области.

Также были названы имена народных врачей, получивших это звание по итогам голосования жителей региона на сайте областного Минздрава.

Ими стали гастроэнтеролог городской поликлиники Пензы Анастасия Акжигитова и уролог клинической больницы №5 Денис Костюченко, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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