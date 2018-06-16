В Пензе отец через суд добился предоставления редкого лекарства дочери-инвалиду Медицина

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил иск отца о понуждении регионального Минздрава к обеспечению жизненно необходимым лекарственным препаратом его дочери-инвалида, которая тяжело больна.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Протоколом заседания врачебной комиссии ФГБУ «Российская детская клиническая больница» несовершеннолетней по жизненным показаниям был назначен к индивидуальному применению в постоянном режиме незарегистрированный на территории РФ препарат «Церлипоназа альфа». Консилиумами врачей-экспертов ФГБУ «РДКБ» и пензенской областной больницы имени Н.Ф. Филатова было принято решение о разрешении к индивидуальному применению по жизненным показаниям этого лекарства», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, министерство здравоохранения Пензенской области отказало в обеспечении этим препаратом, потому что диагноз заболевания девочки отсутствует в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний.

«Суд удовлетворил требования отца о признании за его несовершеннолетней дочерью права на бесплатное обеспечение препаратом «Церлипоназа альфа» по жизненным показаниям и обязал региональный Минздрав принять меры по организации обеспечения девочки лекарством в рекомендуемой дозе», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что отсутствие «Церлипоназы альфа» в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения не может являться основанием для снижения уровня государственных гарантий.

«Право детей-инвалидов на обеспечение всеми необходимыми лекарственными препаратами бесплатно по жизненным показаниям гарантировано государством и является расходным обязательством субъектов РФ», — добавил представитель Ленинского районного суда Пензы.