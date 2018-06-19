В Пензенской области теперь можно вызвать врача на дом через интернет

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Возможность вызова участкового врача на дом через интернет стала доступна жителям Пензенской области на портале Пенза-доктор.рф.
Фото: Пенза-доктор.рф
Для того, чтобы воспользоваться ею, пациент должен быть зарегистрирован на сайте.
Сначала требуется зайти в личный кабинет, после чего перечислить симптомы, требующие визита врача, указать фамилию, имя и отчество больного, а также адрес и контактный телефон.
Дополнительно можно указать номер подъезда, этаж и код домофона.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, прием заявок на вызов врача на дом через интернет осуществляется по такому же графику, что и по телефону — с 8.00 до 14.00.
По данным ведомства, новая функция доступна владельцам компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также пользователям смартфонов на операционной системе Android.
Ожидается, что в скором времени сервис будет доступен и в мобильных приложениях для iOS.
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