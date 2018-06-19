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В Пензенской области теперь можно вызвать врача на дом через интернет

17:20 | 19.06.2018 | Медицина

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Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Возможность вызова участкового врача на дом через интернет стала доступна жителям Пензенской области на портале Пенза-доктор.рф.

В Пензенской области теперь можно вызвать врача на дом через интернет

Фото: Пенза-доктор.рф

Для того, чтобы воспользоваться ею, пациент должен быть зарегистрирован на сайте.

Сначала требуется зайти в личный кабинет, после чего перечислить симптомы, требующие визита врача, указать фамилию, имя и отчество больного, а также адрес и контактный телефон.

Дополнительно можно указать номер подъезда, этаж и код домофона.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, прием заявок на вызов врача на дом через интернет осуществляется по такому же графику, что и по телефону — с 8.00 до 14.00.

По данным ведомства, новая функция доступна владельцам компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также пользователям смартфонов на операционной системе Android.

Ожидается, что в скором времени сервис будет доступен и в мобильных приложениях для iOS.

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