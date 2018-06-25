В Пензе будут проходить курсы для перенесших инфаркт Медицина

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Образовательные курсы для людей, перенесших инфаркт миокарда, будут открыты в начале июля на базе пензенской городской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава

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Посетить занятия смогут как пациенты, которым это рекомендовано после стационарного лечения, так и все желающие. Информация о месте и времени курсов станет известна позднее.

В Пензе уже функционируют школы для пациентов с бронхиальной астмой, с заболеваниями суставов и позвоночника, с артериальной гипертензией, курсы здорового питания и школа по борьбе с табакокурением. Занятия в них призваны улучшить информированность больных, способствовать повышению приверженности к лечению, сформировать мотивацию к сохранению здоровья.

За 5 месяцев 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 135 инфарктов, что на 88 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.