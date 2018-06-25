EN
17:38:56 Понедельник, 25 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе будут проходить курсы для перенесших инфаркт

16:09 | 25.06.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Образовательные курсы для людей, перенесших инфаркт миокарда, будут открыты в начале июля на базе пензенской городской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава

В Пензе будут проходить курсы для перенесших инфаркт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Посетить занятия смогут как пациенты, которым это рекомендовано после стационарного лечения, так и все желающие. Информация о месте и времени курсов станет известна позднее.

В Пензе уже функционируют школы для пациентов с бронхиальной астмой, с заболеваниями суставов и позвоночника, с артериальной гипертензией, курсы здорового питания и школа по борьбе с табакокурением. Занятия в них призваны улучшить информированность больных, способствовать повышению приверженности к лечению, сформировать мотивацию к сохранению здоровья.

За 5 месяцев 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 135 инфарктов, что на 88 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе за кражу перед судом предстанет девушка, проникшая к бабушке через подпол В теплице пензенской колонии впервые начали использовать систему капельного полива
Завершена работа над граффити в переходе у «Электроприбора» в Пензе Житель Заречного осужден за мошенничество с пропуском на территорию ЗАТО
В Лунинском районе 29 июня стартуют соревнования по автомодельному спорту Сердобские школьницы отправились в Крым на слет юных экологов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама