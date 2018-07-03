При пензенском губернаторе создана комиссия по вопросам развития системы здравоохранения Медицина

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Межведомственная комиссия по вопросам развития системы здравоохранения Пензенской области создана распоряжением, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Ее председателем стал глава региона, заместителем — зампред правительства региона Олег Ягов.

Всего в состав комиссии вошли 15 человек.

В их числе главы трех региональных ведомств — Минздрава, Минтруда и Минспорта — Владимир Стрючков, Евгений Трошин и Григорий Кабельский.

Кроме того, в комиссию включены главврачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и областного центра медицинской профилактики — Владлен Базылев и Татьяна Батракова.

Помимо этого, над темой развития системы здравоохранения будут работать директор ТФОМС Елена Аксенова, начальник областного медицинского колледжа Александр Дербенев, руководитель Пензенского института усовершенствования врачей Александр Кислов, директор мединститута ПГУ Александр Митрошин, глава управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин, руководитель регионального управления Росздравнадзора Марина Семкова, управляющий отделением ФСС Владимир Христолюбов и директор пензенского базового медицинского колледжа Светлана Шахина.