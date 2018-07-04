Двое медработников из Пензенской области отмечены на всероссийском уровне Медицина

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Двое медицинских работников из Пензенской области вошли в число лучших в стране по результатам всероссийского конкурса врачей, на который поступило около 700 работ.

Фото: Health.pnzreg.ru

Согласно сведениям, размещенным на сайте Минздрава России, в номинации «Лучший санитарный врач» первое место заняла заведующая отделением организации и обеспечения деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Светлана Суруткина.

Третьей в номинации «Лучший сельский врач» стала врач неверкинской участковой больницы имени Ф.Х. Магдеева Елена Полтарихина.

В 2018 году в рамках всероссийского конкурса врачей победители определены в 29 номинациях. Они представляют 29 регионов России и шесть федеральных органов исполнительной власти.