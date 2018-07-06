В Пензе открыты курсы для перенесших инфаркт Медицина

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Образовательные курсы для людей, перенесших инфаркт миокарда, открыты на базе поликлиники №1 Пензы.

Фото: Health.pnzreg.ru

Попасть на профилактические уроки можно по направлению врача, после прохождения диспансеризации, а также по собственной инициативе, обратившись в поликлинику №1 на улице Набережной реки Мойки, 51.

Занятия проходят еженедельно по четвергам с 10.00 до 11.30 в группах по 8–10 человек. Каждое из них посвящено определенной теме.

Курсы направлены на формирование адекватных представлений о причинах заболевания и понимание факторов, влияющих на развитие острых сердечных рисков. Ожидается, что они позволят обучить больных навыкам, помогающим преодолеть сложившиеся годами негативные для здоровья стереотипы поведения.

Важной составной частью занятий является обучение пациентов навыкам самоконтроля и оказания самопомощи, приема необходимых лекарств и своевременного вызова скорой, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.